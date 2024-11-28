Выращиваем пышный куст жасмина при помощи этих советов

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда и как правильно сажать жасмин

Сажайте жасмин в открытый грунт осенью или ранней весной. Это необходимо для того, чтобы к началу лета корневая система кустарника была достаточно развита. Для выращивания растения подходит любое место в саду, так как жасмин хорошо растет на затененных участках, но солнечные предпочтительнее, так как в таких местах кустарник лучше цветет и развивается.

Фото: flickr.com by Kpjas, CC BY 2.0 Жасмин

Как ухаживать за кустами жасмина

Жасмин любит обильный и нечастый полив. Растение нужно чаще поливать, если оно посажено в горшок. Запасы воды в цветочных горшках ограничены и почва быстрее высохнет.

При проживании в холодном регионе полив требуется проводить раз в 3-5 дней. Это растение не любит известь в почве, поэтому воду можно слегка подкислить лимонным соком.

Зимой полив сокращают, не чаще 1 раза в неделю, чтобы растение было подготовлено к цветению. С весны до осени жасмин подкармливают раз в две недели, чередуя органические и минеральные удобрения.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).



