Как превратить свою дачу в райский уголок с помощью простой подготовки почвы

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для успешной работы на дачном участке важно грамотно подготовить почву перед высадкой растений. При создании грядок важно не просто выпалывать сорняки, а вначале притоптать их, когда они наберут в себе влагу.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Для того чтобы сорняки не пробивались через почву, сверху укладывают несколько слоев газет или упаковочного картона, которые исключат доступ света. Затем разбрасывают органику: полуперепревший навоз, компост или перегной. Это способствует питанию растений и удерживает влагу в почве.

При высадке крупных растений, таких как томаты, перцы или тыквы, нужно подготовить место. Раздвигается слой мульчи, разрывается картон или газета, а затем устанавливается рассада в контейнере. К этому процессу добавляется немного земли и навоза. Корни растений прорастают вниз, а влага попадает к ним, способствуя их росту. Полив проводится только один раз.

Через несколько недель после посадки на грядке добавляют легкую органику, такую как солома, листву или опилки. Эти материалы не требуют постоянного рыхления или прополки, так как через время черви превратят все в гумус.

Важным моментом является сохранение структуры почвы. Глубокое рыхление (более 5 см) не рекомендуется, чтобы не повредить ее. Почву также нужно защищать от климатических колебаний, укрывая слоем мульчи. Перегной отдавать червям, чтобы они превращали его в гумус. Нельзя оставлять землю голой — всегда стоит сеять растения, даже если они не предназначены для урожая.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

