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Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон

1:28
Садоводство

Петунии — одни из самых популярных растений для украшения садов, благодаря своей яркой и разнообразной окраске. Для получения здоровой и крепкой рассады важно соблюдать несколько ключевых правил, которые помогут вырастить красивые и цветущие растения.

Петуния
Фото: commons.wikimedia.org. by אריאל פלמון Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Петуния

Первым шагом при посадке семян петуний является их правильное размещение на поверхности увлажненного грунта. Семена петуний очень мелкие, поэтому их не следует засыпать землей. Чтобы точнее распределить семена, можно использовать зубочистку, которой легко подцепить каждое зернышко и перенести на нужное место.

После того как семена размещены, поверхность нужно сбрызнуть водой и накрыть контейнер пленкой. Для нормального роста важно регулярно проветривать контейнер, чтобы не образовывался конденсат, а также следить за уровнем влажности почвы. Всходы обычно появляются в течение двух недель. Если семена не прорастают, их стоит посеять заново.

Когда сеянцы подрастут, наступает время пикировки. Для этого подходят небольшие контейнеры, такие как стаканчики или маленькие горшки. Петунии имеют разветвленную корневую систему, поэтому спустя месяц их нужно пересадить в более просторные емкости. Правильное внимание на каждом этапе даст результат в виде здоровых растений с хорошо развитыми бутонами.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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