Как подвязать малину, чтобы получить урожай быстрее и качественнее

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подвязывание малины — важный элемент ухода за растением. Оно способствует улучшению роста и развития побегов, повышает устойчивость кустов к болезням и вредителям, а также облегчает сбор урожая. Подвязанные кусты получают больше света и воздуха, что ускоряет созревание ягод, делает его более равномерным, а сами плоды становятся качественнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Существует несколько способов подвязки малины, каждый из которых имеет свои особенности. Наиболее распространёнными являются веерный способ, подвязка пучком и метод шпалеры. Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки.

Подвязка пучком — самый простой способ, когда все побеги собираются в пучок и подвязываются к одной опоре. Однако этот метод может привести к неравномерному освещению побегов, что сказывается на качестве урожая. Удобство этого способа заключается в его простоте, но он не всегда даёт лучшие результаты.

Метод шпалеры является более эффективным. Он обеспечивает лучшее освещение и вентиляцию для растений. В этом случае побеги подвязываются к двум параллельным рядам проволоки или прочного шпагата, установленным с обеих сторон ряда. Для сооружения шпалеры вкапываются столбики, между которыми натягивается проволока.

В зависимости от конструкции шпалеры проволока может располагаться на разных уровнях. Это может быть вертикальная шпалера, где проволока натягивается ближе к верху, или вертикальная плоская шпалера с несколькими уровнями проволоки.

Правильное подвязывание кустов малины способствует их здоровому развитию, а также облегчает уход и сбор плодов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

