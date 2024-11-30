Почему укроп превращается в зонтики и как с этим бороться

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укроп — это одна из самых востребованных зелёных культур на огородах, но не всегда удается вырастить его в нужном виде. Иногда вместо густой и ароматной зелени появляются высокие зонтики.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Укроп

Это можно предотвратить с помощью специальных методов. Есть особый способ, который позволяет избежать появления зонтиков до осени, обеспечивая огородников свежим укропом на протяжении всего лета.

Для этого семена укропа необходимо поместить в марлевые мешочки, а затем вымочить их в горячей воде с температурой около 50 градусов в течение трёх дней. После этого семена выкладывают на влажную ткань и накрывают её таким же куском материала. Семена нужно держать при комнатной температуре пять дней, пока не появятся первые всходы.

Высаживать укроп следует не в рядах, а кучками, делая лунки диаметром 10-15 см. Это помогает растению развиваться более здоровым и предотвращает появление зонтиков. Система посадки в кучки и предварительная обработка семян обеспечат насыщенный вкус и аромат зелени на протяжении всего летнего сезона.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

