Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя увлекаться красным мясом
Как выбрать аккумулятор для зимы, чтобы избежать проблем
Ошибки при посадке колонновидных деревьев, которые стоит избежать
Как сделать рождественский венок своими руками: простая идея для украшения
Как найти подход к взрослой кошке: секреты успешной адаптации
Как выбрать обувь для разных мероприятий и не ошибиться
В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека
В Европе взлетели цены на газ
Засолить рыбу без ошибок: какой вид соли выбрать для лучшего результата

Как утренний полив поможет растениям выглядеть лучше

1:45
Садоводство

Правильный полив — ключевой элемент ухода за комнатными растениями. Это не просто процесс, а важный фактор, влияющий на обмен веществ, дыхание и фотосинтез растений.

Комнатные растения
Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Комнатные растения

Выбор времени для полива имеет огромное значение, поскольку неправильное время может привести к ряду проблем, таких как переувлажнение или пересыхание почвы, гниение корней, болезни, а также замедление роста растений.

Оптимальное время для полива зависит от нескольких факторов, включая вид растения, сезон, климат, температуру и влажность воздуха, а также освещенность и вентиляцию помещения. Важно помнить, что растения требуют полива, когда почва в горшке подсохла на 2-3 см от поверхности.

Для большинства растений это утренние или дневные часы, так как они находятся в активной фазе своего биоритма. Однако есть исключения, например кактусы и орхидеи, которые предпочитают полив вечером.

Полив утром имеет свои преимущества: вода быстрее впитывается в почву и достигает корней, что способствует фотосинтезу и укреплению иммунитета растений. Недостаток такого полива в том, что он требует времени и может быть неудобен для владельцев.

Полив вечером удобен по времени, но вода медленно впитывается, что может привести к гниению или переувлажнению. Также, полив вечером может затруднить фотосинтез, ослабляя растения.

Выбор времени полива зависит от потребностей каждого растения и индивидуальных предпочтений, но важно учитывать все факторы для поддержания здоровья растений.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Последние материалы
В Европе взлетели цены на газ
Засолить рыбу без ошибок: какой вид соли выбрать для лучшего результата
Почему важно следить за клиренсом вашего автомобиля
Три породы собак для домоседов: минимум выгула, максимум комфорта
В Китае рассказали о подарке, полученным Россией перед визитом Путина в Казахстан
Как утренний полив поможет растениям выглядеть лучше
Уют и стиль за один день: секреты тканевой отделки
Кубики пресса вам обеспечены. Способ прокачать мышцы для самых ленивых
Виктория Боня ищет себе незамужнюю бездетную помощницу
Учёные обнаружили в мозге новый биомаркер для выявления психоза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.