Как утренний полив поможет растениям выглядеть лучше

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный полив — ключевой элемент ухода за комнатными растениями. Это не просто процесс, а важный фактор, влияющий на обмен веществ, дыхание и фотосинтез растений.

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Комнатные растения

Выбор времени для полива имеет огромное значение, поскольку неправильное время может привести к ряду проблем, таких как переувлажнение или пересыхание почвы, гниение корней, болезни, а также замедление роста растений.

Оптимальное время для полива зависит от нескольких факторов, включая вид растения, сезон, климат, температуру и влажность воздуха, а также освещенность и вентиляцию помещения. Важно помнить, что растения требуют полива, когда почва в горшке подсохла на 2-3 см от поверхности.

Для большинства растений это утренние или дневные часы, так как они находятся в активной фазе своего биоритма. Однако есть исключения, например кактусы и орхидеи, которые предпочитают полив вечером.

Полив утром имеет свои преимущества: вода быстрее впитывается в почву и достигает корней, что способствует фотосинтезу и укреплению иммунитета растений. Недостаток такого полива в том, что он требует времени и может быть неудобен для владельцев.

Полив вечером удобен по времени, но вода медленно впитывается, что может привести к гниению или переувлажнению. Также, полив вечером может затруднить фотосинтез, ослабляя растения.

Выбор времени полива зависит от потребностей каждого растения и индивидуальных предпочтений, но важно учитывать все факторы для поддержания здоровья растений.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

