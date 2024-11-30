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Как правильно удобрять растения, чтобы избежать нитратов на даче

Садоводство

Овощи имеют свойство накапливать нитраты — вещества, являющиеся компонентами для производства пороха. Это важно учитывать, поскольку нитраты, в процессе пищеварения превращаясь в нитриты, могут быть опасны для здоровья, вызывая серьезные заболевания и отравления.

Причины избыточного накопления нитратов связаны с применением азотных удобрений, которые способствуют более ранним и обильным урожаям. Однако избыточное использование удобрений может привести к накоплению этих веществ в растениях.

Например, аммиачную и натриевую селитру на даче лучше не применять, так как она способствует накоплению нитратов в овощах. В то же время мочевина и сульфат аммония, при правильном дозировании, не оказывают такого воздействия.

Кроме того, не следует злоупотреблять навозом. Лучше использовать зрелый торфонавозный компост, который пролежал в штабеле хотя бы 3-4 месяца и был несколько раз перелопачен. Для повышения эффективности удобрения их следует вносить в теплую погоду.

Также стоит учитывать, что такие растения, как огурцы и кабачки, особенно чувствительны к избыточному содержанию азота. Важно соблюдать рекомендации по внесению удобрений, чтобы избежать накопления нитратов в этих овощах.

Некоторые витамины, такие как аскорбиновая кислота (витамин С) и витамин Е, могут нейтрализовать вредное воздействие нитратов, что делает потребление овощей с высоким содержанием этих витаминов менее опасным.

Уточнения

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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