Как правильно удобрять растения, чтобы избежать нитратов на даче

Овощи имеют свойство накапливать нитраты — вещества, являющиеся компонентами для производства пороха. Это важно учитывать, поскольку нитраты, в процессе пищеварения превращаясь в нитриты, могут быть опасны для здоровья, вызывая серьезные заболевания и отравления.

Причины избыточного накопления нитратов связаны с применением азотных удобрений, которые способствуют более ранним и обильным урожаям. Однако избыточное использование удобрений может привести к накоплению этих веществ в растениях.

Например, аммиачную и натриевую селитру на даче лучше не применять, так как она способствует накоплению нитратов в овощах. В то же время мочевина и сульфат аммония, при правильном дозировании, не оказывают такого воздействия.

Кроме того, не следует злоупотреблять навозом. Лучше использовать зрелый торфонавозный компост, который пролежал в штабеле хотя бы 3-4 месяца и был несколько раз перелопачен. Для повышения эффективности удобрения их следует вносить в теплую погоду.

Также стоит учитывать, что такие растения, как огурцы и кабачки, особенно чувствительны к избыточному содержанию азота. Важно соблюдать рекомендации по внесению удобрений, чтобы избежать накопления нитратов в этих овощах.

Некоторые витамины, такие как аскорбиновая кислота (витамин С) и витамин Е, могут нейтрализовать вредное воздействие нитратов, что делает потребление овощей с высоким содержанием этих витаминов менее опасным.

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