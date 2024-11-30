Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему домашние закрутки могут быть опаснее, чем покупные
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход

Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут

1:24
Садоводство

Цветы в доме не только украшают пространство, но и помогают очищать воздух, поэтому многие владельцы жилья предпочитают украшать интерьеры вазонами с растениями. Однако стоит помнить, что не все растения одинаково хорошо чувствуют себя на подоконниках, где они часто подвергаются воздействию ярких солнечных лучей и теплого воздуха от радиаторов.

Фикус
Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Некоторые растения, такие как монстера, требуют особых условий. Это растение с крупными разрезными листьями предпочитает высокую влажность воздуха и хорошее освещение, но не переносит прямые солнечные лучи.

Точно так же фикус чувствует себя лучше в тени, а не на солнечном подоконнике. Кофейное дерево тоже не стоит размещать на подоконнике, несмотря на то, что оно нуждается в свете и свежем воздухе. Однако оно не выносит сквозняков и сухого воздуха.

Кроме того, на подоконнике не стоит держать растения, которые могут быть опасны для домашних животных. Например, алоэ, замиокулькас, плющ и спатифиллум могут вызывать отравление у кошек и собак, если те решат их съесть.

Таким образом, для каждого растения нужно выбирать подходящее место в доме, где оно будет чувствовать себя комфортно, а владельцы — смогут наслаждаться его красотой и пользой.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.