Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы в доме не только украшают пространство, но и помогают очищать воздух, поэтому многие владельцы жилья предпочитают украшать интерьеры вазонами с растениями. Однако стоит помнить, что не все растения одинаково хорошо чувствуют себя на подоконниках, где они часто подвергаются воздействию ярких солнечных лучей и теплого воздуха от радиаторов.

Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Некоторые растения, такие как монстера, требуют особых условий. Это растение с крупными разрезными листьями предпочитает высокую влажность воздуха и хорошее освещение, но не переносит прямые солнечные лучи.

Точно так же фикус чувствует себя лучше в тени, а не на солнечном подоконнике. Кофейное дерево тоже не стоит размещать на подоконнике, несмотря на то, что оно нуждается в свете и свежем воздухе. Однако оно не выносит сквозняков и сухого воздуха.

Кроме того, на подоконнике не стоит держать растения, которые могут быть опасны для домашних животных. Например, алоэ, замиокулькас, плющ и спатифиллум могут вызывать отравление у кошек и собак, если те решат их съесть.

Таким образом, для каждого растения нужно выбирать подходящее место в доме, где оно будет чувствовать себя комфортно, а владельцы — смогут наслаждаться его красотой и пользой.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).

