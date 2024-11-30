Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив садовых и огородных культур — важная составляющая успешного выращивания урожая, но слишком частое использование водопроводной воды может существенно повысить расходы. Есть несколько способов экономно подходить к этому процессу, не нанося ущерба растениям.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лейка

Одним из эффективных решений является сбор дождевой воды. Установка водосточных систем позволяет направлять воду в специальные ёмкости, которые соберут жидкость, и она будет готова для полива. Дождевая вода нередко оказывается даже более полезной для растений, чем водопроводная, так как она не содержит хлор и других химических добавок.

Кроме того, важно заботиться о составе почвы, добавляя органические удобрения, такие как навоз или компост. Эти вещества не только питают растения, но и способствуют улучшению структуры грунта, повышая его влагоёмкость. Это помогает воде, в том числе дождевой, быстрее и эффективнее впитываться в землю.

Не стоит забывать и про мульчу. Она помогает удерживать влагу в почве, замедляя её испарение. В жаркие периоды мульча особенно эффективна, так как позволяет реже поливать растения, сохраняя влагу в почве на долгое время.

Эти простые методы помогают сэкономить воду, облегчить уход за растениями и существенно снизить расходы на полив.

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