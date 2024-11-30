Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выращивании картофеля важным этапом является правильная посадка, которая во многом определяет успешность урожая. Одним из ключевых факторов является выбор правильной глубины посадочной ямы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Для некоторых сортов достаточно будет и половины штыка лопаты, однако на плодородных и легких почвах картофель можно высаживать на полный штык. Важно помнить, что картофель лучше всего высаживать на невысокие гребни, около 10 см.

Не менее значимым фактором является соблюдение правильного расстояния между посадками. Ранее считалось, что оптимальное расстояние между кустиками составляет 30 см, а между рядами — 50-60 см.

Однако опытные огородники советуют добавить еще 10 см между кустами для современных сортов. Это помогает растениям расти более свободно, без конкуренции за пространство и питание.

Также важно учитывать, что расстояние между рядами необходимо для качественного двойного окучивания. Это способствующие улучшению роста картофеля и увеличению урожайности. Для этого расстояние между рядами должно быть около 70 см, а между кустиками — 40 см.

Правильная посадка, выбор глубины ямы и соблюдение нужного расстояния — ключевые моменты, которые помогут получить хороший урожай картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

