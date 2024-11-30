Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем правильно облепиховый чай для здоровья
Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок

Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат

1:31
Садоводство

При выращивании картофеля важным этапом является правильная посадка, которая во многом определяет успешность урожая. Одним из ключевых факторов является выбор правильной глубины посадочной ямы.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Для некоторых сортов достаточно будет и половины штыка лопаты, однако на плодородных и легких почвах картофель можно высаживать на полный штык. Важно помнить, что картофель лучше всего высаживать на невысокие гребни, около 10 см.

Не менее значимым фактором является соблюдение правильного расстояния между посадками. Ранее считалось, что оптимальное расстояние между кустиками составляет 30 см, а между рядами — 50-60 см.

Однако опытные огородники советуют добавить еще 10 см между кустами для современных сортов. Это помогает растениям расти более свободно, без конкуренции за пространство и питание.

Также важно учитывать, что расстояние между рядами необходимо для качественного двойного окучивания. Это способствующие улучшению роста картофеля и увеличению урожайности. Для этого расстояние между рядами должно быть около 70 см, а между кустиками — 40 см.

Правильная посадка, выбор глубины ямы и соблюдение нужного расстояния — ключевые моменты, которые помогут получить хороший урожай картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов
Еда и рецепты
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее
Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.