Зачем садоводы солят почву и безопасно ли это

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Садоводство

Многие огородники, особенно при выращивании лука, моркови и свеклы, используют поваренную соль, полагая, что она способствует росту урожая. Однако, хотя соль действительно может воздействовать на растения, ее влияние далеко от положительного.

Морская соль
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская соль

При попадании поваренной соли в почву она подкисляет ее, что ухудшает усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, высокая кислотность способствует развитию болезней, таких как корнеед и парша, а также ухудшает хранение урожая. Важно отметить, что соль нарушает баланс натрия в почве, который уже присутствует в достаточных количествах в калийных удобрениях, необходимых растениям.

Попытки использовать соль для борьбы с луковой мухой также не всегда оправданы, так как средство эффективно только до первого полива, а в дальнейшем не имеет долгосрочного воздействия. Кроме того, соль не поможет при борьбе с такими вредителями, как скрытнохоботник, или с болезнями, такими как мучнистая роса.

Для повышения сахаристости моркови и свеклы рекомендуется использовать другие средства, например, буры. Это вещество содержит бор и натрий, которые способствуют увеличению массы корнеплодов и повышению их лежкости, в отличие от соли, которая может только ухудшить состояние почвы и растений.

Таким образом, использование поваренной соли в огороде не приносит пользы, а в больших количествах может даже навредить. Рекомендуется использовать более эффективные и безопасные методы для улучшения урожайности.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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