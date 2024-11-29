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Секреты выращивания лука в опилках, которые сэкономят вам время и место

1:48
Садоводство

Выращивание зеленого лука в домашних условиях — удобный способ всегда иметь под рукой свежую зелень. Один из популярных методов — использование древесных опилок. Это не только экономит пространство, но и избавляет от лишней грязи, часто сопровождающей традиционные способы выращивания лука в грунте.

Лук
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лук

Для начала нужно подготовить луковицы подходящего размера, не больше 5 см в диаметре, и обработать их раствором марганца для дезинфекции. Затем следует закалить луковицы, замочив их в холодной воде, что помогает им адаптироваться к перепадам температуры. После этого нужно аккуратно удалить сухие шейки и подсушить луковицы перед посадкой.

Для выращивания лука в опилках следует тщательно подготовить сам субстрат. Опилки заливают кипятком, после охлаждения их укладывают в контейнеры, добавляют удобрения — например, растворы селитры или древесной золы для защиты от гнили. Важно помнить, что контейнеры должны иметь отверстия для стока лишней воды, чтобы предотвратить загнивание корней.

Луковицы плотно высаживают в опилки, но не засыпают их полностью. После посадки контейнер размещают на подоконнике, где растению необходимо минимум 12 часов света в день. Поливать лук следует нечасто, примерно раз в неделю, в зависимости от влажности в помещении.

Подкармливать зелень не обязательно, если опилки были должным образом подготовлены, но при необходимости можно использовать кальциевую селитру.

При должном уходе зелень будет готова для срезки уже через 3 недели, а длина пера может достигать 20 см и более.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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