Секреты выращивания лука в опилках, которые сэкономят вам время и место

Выращивание зеленого лука в домашних условиях — удобный способ всегда иметь под рукой свежую зелень. Один из популярных методов — использование древесных опилок. Это не только экономит пространство, но и избавляет от лишней грязи, часто сопровождающей традиционные способы выращивания лука в грунте.
Для начала нужно подготовить луковицы подходящего размера, не больше 5 см в диаметре, и обработать их раствором марганца для дезинфекции. Затем следует закалить луковицы, замочив их в холодной воде, что помогает им адаптироваться к перепадам температуры. После этого нужно аккуратно удалить сухие шейки и подсушить луковицы перед посадкой.
Для выращивания лука в опилках следует тщательно подготовить сам субстрат. Опилки заливают кипятком, после охлаждения их укладывают в контейнеры, добавляют удобрения — например, растворы селитры или древесной золы для защиты от гнили. Важно помнить, что контейнеры должны иметь отверстия для стока лишней воды, чтобы предотвратить загнивание корней.
Луковицы плотно высаживают в опилки, но не засыпают их полностью. После посадки контейнер размещают на подоконнике, где растению необходимо минимум 12 часов света в день. Поливать лук следует нечасто, примерно раз в неделю, в зависимости от влажности в помещении.
Подкармливать зелень не обязательно, если опилки были должным образом подготовлены, но при необходимости можно использовать кальциевую селитру.
При должном уходе зелень будет готова для срезки уже через 3 недели, а длина пера может достигать 20 см и более.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.