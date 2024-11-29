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Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов

1:29
Садоводство

Обильное цветение вишни часто воспринимается как знак того, что можно ожидать хороший урожай. Однако, по мере созревания плодов, садоводы нередко сталкиваются с проблемой, когда плодов оказывается слишком мало. Причин может быть несколько.

Цветущая вишня
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Цветущая вишня

Одной из основных является отсутствие рядом подходящего опылителя. Вишня относится к перекрёстно опыляемым деревьям, и если рядом нет другого сорта, способного обеспечить опыление, урожая не дождаться.

Важно помнить, что многие сорта вишни являются самобесплодными, поэтому наличие опылителя критично для получения плодов. Подходящие сорта для посадки рядом — такие как "Маяк", "Любская", "Горьканская" и "Шоколадница".

Также стоит учитывать происхождение саженца. Если вишня была взята из корневой поросли, она может не плодоносить, так как такие растения не дают плодов. В этом случае плодоносить будет только привитая крона. Поэтому лучше выбирать саженцы, которые растут на своих корнях, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Не стоит забывать и о поздних заморозках, которые могут повлиять на цветение. Даже весной или летом неожиданное похолодание способно повредить цветы. Чтобы защитить дерево от морозов, рекомендуется насыпать под него снег и утрамбовать его, создавая тем самым своего рода защиту от холода.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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