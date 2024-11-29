Как превратить старый пень в потрясающую клумбу

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычный пень можно превратить в необычное украшение участка, создав оригинальную клумбу. Чтобы начать, нужно сначала удалить сердцевину пня, оставив около 5 см от края. Для этого идеально подходит дрель с перовым сверлом, что ускорит процесс. После этого остатки сердцевины удаляются с помощью молотка и долота.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пень

Далее следует позаботиться о дренажных отверстиях. Чтобы вода не задерживалась в пне и не вызывала гниение, необходимо сделать наклонные отверстия в боковых стенках с помощью дрели. Это обеспечит хороший отток воды. После этого на дно пня укладывается дренаж из камней, а затем его заполняют плодородной землей.

Для того чтобы клумба служила долго, рекомендуется обработать пень антисептиком, что предотвратит его разрушение. Внутрь пня можно установить горшок, заполнив его землей. В этом случае дренажные отверстия уже не требуются. Такой подход позволяет легко и быстро создать уникальное растение для сада.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

