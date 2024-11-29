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Как посадить ирисы, чтобы вам завидовали все соседи

1:49
Садоводство

Ирисы — это не только красивые цветы, но и растения с богатой историей. Их название происходит от имени богини Ириды, а расцветка варьируется от белого до сиреневого и включает биколоры, такие как белые синие, фиолетово-оранжевые и розово-желтые оттенки. Ирисы начинают цвести в конце мая — начале июня, но цветение не длится долго, так что важно не упустить этот момент.

Ирис
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирис

При посадке ирисов предпочтение стоит отдавать солнечному месту, так как в тени они не будут цвести. Ирисы не переносят застой воды, но нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Из-за поверхностной корневой системы их не следует сажать в низинных местах, где может скапливаться вода.

Кислая почва также не подходит для ирисов. Чтобы избежать повышенной кислотности, рекомендуется добавлять доломитовую муку или известь. При посадке полезно добавить золу для дополнительного раскисления почвы. Кроме того, следует не забывать о добавлении перегноя и минеральных удобрений, таких как нитроаммофоска.

Ирисы можно размножать путем деления, что не требует особых усилий. Это можно делать в любой период с апреля по август. При делении важно обрезать листья на треть, чтобы корневище быстрее прижилось и не тратила силы на развитие листвы.

Важно помнить, что лунка для посадки должна быть неглубокой, так как корни ирисов не уходят глубоко в землю. После посадки корневища необходимо тщательно полить, перемешав воду с удобрениями и землей. Корневую шейку не следует закапывать глубоко, она должна оставаться на уровне земли.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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