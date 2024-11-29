Узнайте, как правильное освещение светодиодами ускоряет рост рассады

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для обеспечения оптимальных условий роста рассады необходимо правильно выбрать освещение, особенно когда естественного света недостаточно. Светодиодные лампы с подходящими спектрами света становятся идеальным вариантом. Они излучают красный и синий свет, которые способствуют развитию растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Синее свечение, с температурой около 6400 К, способствует укреплению клеток, в то время как красное, при температуре 2700 К, стимулирует рост корней и всходов. Для нормального развития рассады требуется освещенность около 8 тыс. люкс, но для светодиодов этот показатель может составлять около 6 тыс. люкс.

Важно правильно настроить продолжительность подсветки для разных культур: капусту и томаты подсвечивают 16 часов, огурцы — 15 часов, а перцы — всего 10 часов. Для тех, кто не может найти специализированные фитолампы, белые светодиоды тоже могут подойти, хотя их спектр не идеален для фотосинтеза.

Светодиоды имеют массу преимуществ: низкое потребление энергии, долгий срок службы (до 50 тыс. часов), низкое выделение тепла, что позволяет размещать лампы близко к растениям, и возможность настройки яркости для имитации естественного освещения. Стоимость качественных светодиодов может быть высокой, но они окупают себя в течение нескольких лет.

Для выбора подходящих ламп важно учитывать такие характеристики, как форма, спектр и мощность. Например, для узких полок подойдут трубчатые модели, а для больших площадей — панели или прожекторы. Также важен правильный расчет мощности и использование радиаторов для предотвращения перегрева.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

