Садоводы раскрыли секреты защиты ягодных растений от птиц

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Птицы часто наносят значительный ущерб ягодным культурам, поедая не только землянику, но и урожай ирги, вишни и облепихи. Для защиты от их набегов садоводы используют различные методы.

Фото: flickr.com by Michał Matyjasik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сорока

Одним из самых распространённых способов является установка пугала, однако его эффективность бывает сомнительной. Другие садоводы развешивают вокруг ягодников новогоднюю мишуру, порезанную кассетную ленту, компакт-диски или самодельные вертушки. Эти предметы шевелятся, блестят или шелестят, что должно отпугнуть птиц.

Также на помощь приходят аудиозаписи с криками хищных птиц, которые могут напугать пернатых, но это не всегда удобно, так как такие звуки могут раздражать людей. Более надежным методом является использование пластиковых сеток, которые накрывают посадки или кусты, фиксируя их колышками или проволокой.

Белые полоски ткани, привязанные к веткам, или белое полотно, натянутое вдоль посадок земляники, также оказываются полезными для отпугивания птиц. Кроме того, живой кот может стать отличным защитником сада, но не всегда можно заставить его выполнять эту роль.

В качестве самостоятельного решения можно изготовить вертушку из 2-литровой пластикововой бутылки. Для этого просверливают отверстие в донышке бутылки, а затем делают вертикальные разрезы и горизонтальные надрезы на их концах.

Получившиеся "створки" отгибаются наружу, и бутылка надевается на штырь. Ветер будет заставлять бутылку вращаться, создавая резкий звук, который отпугивает не только птиц, но и кротов.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

