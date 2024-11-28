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Как выбрать культуры после картофеля для улучшения почвы?

3:38
Садоводство » Овощи

Картофель — одна из самых популярных и широко культивируемых сельскохозяйственных культур. Однако для того чтобы добиться максимального урожая в следующий сезон, важно правильно планировать севооборот. 

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0
Картофель, картошка

Зачем важен севооборот?

Севооборот — это система чередования различных культур на одном и том же участке земли. Это помогает предотвратить истощение почвы, сокращает вероятность развития болезней и вредителей, а также улучшает общий микробиом почвы. После того как картофель был собран, почва истощается, и растительные остатки могут привлечь определённые вредители. Чтобы восстановить здоровье почвы и повысить урожай, необходимо правильно выбирать последующие культуры.

Рекомендуемые культуры для посадки после картофеля

Бобовые

Бобовые, такие как горох, фасоль и соя, являются отличными предшественниками для картофеля. Они фиксируют азот в почве, что способствует её обогащению. Это особенно полезно, так как картофель требует много азота для роста.

  • Горох — быстрорастущий, не требует много ухода и поможет улучшить структуру почвы.
  • Фасоль — так же фиксирует азот и может быть использована для улучшения плодородия почвы.

Зелёные удобрения

Посев зеленых удобрений, таких как рапс, люпин или фацелия, поможет повысить питательность почвы. Эти растения не только обогащают почву минералами, но и помогают предотвратить эрозию.

  • Фацелия — быстро растёт, улучшает структуру и рыхлость почвы, обладает хорошими свойствами для компостирования.
  • Люпин — хорошо фиксирует азот и подходит для посева в качестве сидерата.

Корнеплоды

После картофеля также можно сажать корнеплоды, такие как морковь, свекла или редька. Они имеют более глубокую корневую систему и не конкурируют с картофелем за питательные вещества.

  • Морковь — требует подобного питания, как и картофель, но её корни не вытягивают из почвы те же минералы.
  • Свёкла — помогает обогатить почву благодаря своему процессу роста.

Капустные

Капустные (брокколи, цветная капуста, кольраби) не только хорошо растут после картофеля, но и активно используют оставшиеся питательные вещества.

  • Брокколи — требует азота, поэтому отлично подходит для чередования с бобовыми.
  • Цветная капуста — нуждается в хорошей увлажненности, что иногда удаётся достигнуть благодаря посеву после картофеля.

Правила севооборота

Чтобы добиться наилучших результатов в севообороте, соблюдайте несколько основных правил:

  • Чередуйте культуры: избегайте посадки одной и той же культуры более двух лет подряд на одном и том же участке.
  • Учитывайте требования к питательным веществам: следите за тем, какие растения истощают почву, а какие её обогащают.
  • Избегайте болезней: не сажайте после картофеля культуры, которые подвержены тем же заболеваниям (например, томаты, баклажаны и перцы).

Правильный выбор культур для посадки после картофеля — ключ к успешному урожаю в следующем сезоне. Используя севооборот, вы можете не только улучшить состояние почвы, но и увеличить количество и качество получаемого урожая. Бобовые, зеленые удобрения, корнеплоды и капустные культуры — все это поможет вашей земле восстановить силы и обеспечить роскошные плоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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