Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приближением зимы важно обратить внимание на состояние погреба. Правильная обработка этого хранилища поможет не только сохранить продукты, но и предотвратить появление нежелательных гостей, таких как грызуны и насекомые.

Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0 Урожай, овощи

Зачем обрабатывать погреб перед зимой?

Предотвращение гниения и плесени: Зимой в погребе может влага накапливаться, что способствует образованию плесени и гнили на продуктах. Обработка помогает минимизировать эти риски. Защита от вредителей: В зимний период в погреб могут проникнуть мыши и другие вредители в поисках пищи. Обработка помогает создать барьер для них. Сохранение качества хранения продуктов: Правильная подготовка погреба поможет сохранить свежесть и качество овощей, фруктов и консервов. Удобство и порядок: Обработка погреба — это не только защита, но и возможность навести порядок и улучшить условия для хранения.

Этапы обработки погреба

Очистка и выброс ненужного: начните с того, чтобы освободить погреб от всего лишнего. Уберите старые банки, пакеты и предметы, которые могут занять место. Проведите сортировку хранимых продуктов: выбросьте те, которые испорчены или годны лишь для утилизации. Сухая уборка: протрите пол и стены погреба щеткой, чтобы убрать пыль и грязь. Это поможет предотвратить накопление влаги и вредителей. Обработка антисептиками: используйте специальные антисептики или дезинфицирующие средства для обработки поверхностей. Обратите внимание на углы и щели, где могут обитать микроорганизмы и насекомые. Как альтернативу, можно использовать раствор медного купороса или специальный препарат против плесени, следуя инструкциям на упаковке. Обработка от вредителей: примените средства от грызунов и насекомых. Поставьте мышеловки или используйте отпугиватели. Для профилактики можно рассыпать ватку, смоченную в эфирных маслах, таких как мята или эвкалипт, которые отпугивают грызунов. Проветривание: после обработки погреба обеспечьте хорошую вентиляцию. Откройте двери и окна (если они есть), чтобы избавиться от остаточных запахов химических средств и просушить пространство. Хранение продуктов: храните продукты в контейнерах с плотно закрывающимися крышками, пластиковых корзинах или на полках, чтобы предотвратить доступ к ним вредителей.

Обработка погреба перед зимой — это важный этап в подготовке к холодному сезону. Правильная уборка и дезинфекция помогут вам сохранить ваши запасы в хорошем состоянии, защитить продукты от порчи и предотвратить появление вредителей. Уделите внимание этому процессу, и ваш погреб станет надежным хранилищем для ваших пищевых запасов на зиму.