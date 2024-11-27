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Возвращаем жизнь почве: идеальные культуры для посадки после клубники

3:34
Садоводство » Советы

Клубника — популярная и любимая многими ягодная культура, однако после сбора урожая она оставляет почву истощённой. Чтобы максимально эффективно использовать пространство и заботиться о здоровье грунта, важно знать, что можно сажать после клубники. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры будут наилучшими соседями для клубники и помогут восстановить почву.

Цветущая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5
Цветущая клубника

Севооборот: зачем это важно?

Севооборот — это систематическая смена культур на одном и том же участке. Он способствует улучшению состояния почвы, предотвращает накопление вредителей и болезней, а также увеличивает урожайность. После клубники важно выбирать культуры, которые не требуют больших количеств питательных веществ и могут обогатить почву.

Подходящие культуры для посадки

Вот список культур, которые хорошо растут после клубники и помогут улучшить состояние почвы:

Бобовые

Бобовые растения, такие как горох, фасоль и чечевица, являются отличным выбором. Они обогащают почву азотом, что полезно для последующих культур. После клубники можно сажать как ранний горох, так и фасоль, которые также помогут предотвратить распространение сорняков.

Корнеплоды

Морковь, свёкла и редис – это корнеплоды, которые можно сажать после клубники. Они не только не требуют много питательных веществ, но и способны улучшить структуру почвы, благодаря своим корням, которые рыхлят землю.

Листовые культуры

Шпинат, салат и руккола – это листовые культуры, которые быстро растут и могут быть собраны в течении нескольких недель. Эти растения не забирают много питательных веществ и позволяют почве восстановиться после клубники.

Зелень и пряные травы

Базилик, укроп и петрушка – отличные варианты для посева после клубники. Эти культуры не только добавляют разнообразия в ваш огород, но и способны отпугнуть некоторых вредителей.

Тыковые и бахчевые

В конце концов, поздние сорта тыквы и кабачков можно высаживать после клубники. Хотя они потребляют много питательных веществ, их можно сажать, если в почве достаточно азота и других элементов.

Культуры, которых следует избегать

Следует воздержаться от посадки некоторых растений сразу после клубники, так как они могут быть подвержены тем же болезням или вредителям. Например:

  • ягодные культуры: такие как малина или черника, так как они могут перенести болезни;
  • томаты и картофель: эти культуры могут также страдать от одной и той же болезни (фитофтороза).

Уход после клубники

Кроме выбора правильных культур для посадки, важно уделить внимание уходу за почвой после клубники. Не забудьте:

  • подкормить: внести в почву органические удобрения или компост для восстановления питательных веществ;
  • мульчировать: используйте мульчу для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков;
  • проводить рыхление: это поможет улучшить аэрацию почвы и её структуру.

Знание того, что можно сажать после клубники, поможет вам эффективно использовать ваше пространство в огороде и поддерживать здоровье почвы. Выбирайте культуры, которые обеспечат мягкий переход и помогут восстановить почву после длящегося сезона. Благодаря правильному севообороту вы сможете значительно повысить урожайность и разнообразить ваш огород.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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