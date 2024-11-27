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Три способа сохранить однолетние растения даже зимой

2:09
Садоводство

Однолетние культуры радуют глаз своим буйством красок, но с наступлением морозов и сокращением светового дня их рост прекращается. Однако многие однолетники можно сохранить до следующего сезона, обеспечив им правильные условия зимовки. Это не только сэкономит деньги и время на выращивание новых растений, но и позволит сохранить их декоративные свойства.

Лантана
Фото: Own work by Mercewiki, CC BY-SA 3.0
Лантана

Как сохранить однолетники на зиму

Некоторые растения, традиционно считающиеся однолетниками, такими как лантана, дурман и жгучий перец "Хабанеро", могут быть успешно сохранены в условиях городской квартиры.

Лантана

Этот кустарник, родом из тропиков, ценится за свою темно-зеленую листву и цветки, меняющие оттенки. Для зимовки лантане требуется температура 10-16°C, умеренный полив раз в 1,5-2 недели и дополнительное освещение на 8 часов в день. Перед зимовкой рекомендуется обрезать слишком длинные побеги.

Дурман

Белый дурман подходит для зимовки в домашних условиях. Оптимальная температура — 8-12°C, но растение выдерживает и комнатные условия. Дурман нуждается в регулярном опрыскивании, умеренном поливе по мере высыхания почвы и дополнительной подсветке. При зимовке обрезка сохраняет зону цветения, что важно для дальнейшего роста.

Жгучий перец "Хабанеро"

Этот декоративный перец хорошо переносит зимовку при комнатной температуре. Он нуждается в высокой влажности, регулярном опрыскивании и световом дне не менее 12 часов. Для подкормки зимой используют фосфорно-калийные удобрения. Регулярная обрезка и прищипка формируют компактный куст.

Сохранение однолетников зимой позволяет поддерживать их декоративные качества и использовать их в интерьере как комнатные растения. Весной закаливание поможет растениям адаптироваться к новым условиям перед высадкой в открытый грунт.

Уточнения

Одноле́тнее расте́ние или одноле́тник, — растение, онтогенез которого, включая созревание, цветение и смерть, занимает один вегетационный период.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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