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Голуби на вашем участке? Эти растения помогут вам избавиться от них!

3:11
Садоводство » Советы

Голуби — это милые создания, которые многим кажутся безобидными, но в большом количестве они могут стать настоящей проблемой. Их присутствие во дворе может привести к загрязнению, порче растений и даже болезням. Если вы хотите избавиться от голубей, одним из эффективных методов является использование определенных растений, которые способны отпугнуть этих пернатых. 

Растения с сильным запахом

Голуби обладают острым обонянием и зачастую избегают мест с резкими или неприятными для них запахами. Вот некоторые растения, которые могут помочь:

  • чеснок: Это универсальное средство не только от голубей, но и других вредителей. Чеснок можно высаживать в вашем саду или использовать в виде настойки, распыляя ее вокруг территории;
  • мелисса: Сладкий лимонный запах мелиссы может стать неприятным для голубей. Вы можете высаживать мелиссу в вазонах или на клумбах, чтобы создать ароматный барьер;
  • мята: мята обладает сильным ароматом, который не нравится голубям. Высаживание мяты по периметру участка может помочь удержать птиц на расстоянии.

Колючие и шершавые растения

Голуби предпочитают удобные места для гнездования и отдыха. Если вы добавите колючие или шершавые растения в свой двор, это может сделать вашу территорию менее привлекательной для них:

  • ежевика: Эти колючие кустарники могут защитить ваши участки, а также подарят вам вкусные ягоды;
  • шиповник: Пушистые и колючие изгороди из шиповника могут создать естественное препятствие для голубей.

Растения, отпугивающие насекомых

Некоторые растения отпугивают не только голубей, но и насекомых, что делает вашу территорию более безопасной и комфортной:

  • лаванда: Удивительно красивое растение, которое не только приятно пахнет, но и отпугивает голубей благодаря своему сильному аромату;
  • айсберг (пиретрум): Это растение обладает инсектицидными свойствами и помогает держать птиц на расстоянии;

Устойчивые к неблагоприятным условиям растения

Выбирая растения для борьбы с голубями, убедитесь, что они устойчивы к местным климатическим условиям. Это обеспечит их долговечность и эффективность:

  • мелисса лимонная;
  • клевер: Легко растет и создает плотный покров, который может быть непригоден для голубей.

Проблема с голубями во дворе — это распространенная ситуация, но отпугнуть их можно с помощью правильно подобранных растений. Использование ароматных, колючих и устойчивых к неблагоприятным условиям растений поможет вам создать непривлекательную для голубей среду. Обратите внимание на особенности ваших климатических условий и выбирайте растения, которые идеально подойдут для вашего сада. Вдобавок к растительному барьеру стоит рассмотреть и другие методы контроля, такие как установка сеток или специальных ультразвуковых устройств. Так вы создадите гармоничное пространство, в котором будет приятно отдыхать!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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