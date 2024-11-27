Дыни, тыквы, арбузы — выращиваем даже в непригодных условиях

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание бахчевых культур, таких как тыквы, дыни и арбузы, возможно даже в условиях сложного климата. Для этого нужно заранее продумать подготовку участка, выбрать подходящие методы ухода и учесть особенности каждой культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0 Арбузы

Выращивание тыквы

Для получения вкусных плодов важно правильно выбрать сорт и создать подходящие условия. Тыквы предпочитают солнечные участки и хорошо растут на компостных кучах, которые обогащают почву микроорганизмами. Избыток влаги, тень и перекорм азотом отрицательно сказываются на качестве урожая. В регионах с избыточной влажностью лучше формировать возвышенные грядки.

Подготовка грядок для тыквы

Оптимальная грядка для тыквы состоит из слоя мелких веточек, травы, кухонных отходов и других органических материалов. Сверху грядка покрывается мульчей или скошенной травой, что помогает сохранять влагу. После прогрева почвы тыквы высаживаются в подготовленные отверстия.

Выращивание дыни

Дыням требуется много солнечного света. В регионах с низкой солнечной активностью можно использовать белые стены или сетки, отражающие свет. Почва должна быть рыхлой, обогащённой органикой, с добавлением золы для обеспечения достаточного количества калия. Для сокращения поливов ближе к созреванию грядки лучше оборудовать капельным орошением.

Выращивание арбузов

Арбузы требуют меньше органики, чем тыквы и дыни, но нуждаются в тепле, солнечном свете и хорошо дренированной почве. Подготовка участка начинается с посева сидератов, которые весной подрезаются для улучшения структуры почвы. В прохладных регионах для прогрева почвы используют плёнку, а для полива — капельное орошение.

Уточнения

Бахчевы́е культу́ры - плодовые овощные культуры, выращиваемые в определённых условиях на "бахче" (от персидского باغچه - "сад", "огород").

