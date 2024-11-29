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Как сделать из физалиса изумительные заготовки на зиму

1:50
Садоводство

Физалис — экзотическое растение, которое для многих еще остается загадкой. Однако, для опытных огородников это уже знакомый продукт, который можно использовать для создания вкусных и полезных заготовок на зиму. Рецепты, основанные на физалисе, хоть и ограничены, но могут удивить оригинальностью и необычным вкусом.

Физалис ягодный
Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Физалис ягодный

Прежде всего, физалис делится на две категории: овощной и ягодный. Для заготовок подходят оба, но их использование в рецептах зависит от вида. Овощной физалис идеально подходит для маринования, соления и мочения, в то время как ягодный — для приготовления компотов, варенья и цукатов.

Важно отметить, что для маринования овощного физалиса его нужно бланшировать или ошпарить кипятком, чтобы избавиться от клейкого вещества. Ягодные сорта можно использовать без такой подготовки.

Рецепты заготовок из физалиса разнообразны: маринованный физалис, острые маринады, компоты, варенье, изюм и даже икра. Для маринования могут использоваться различные специи и пряности, такие как чеснок, укроп, лавровый лист, перец, а также дополнительные ингредиенты, например, помидоры или томатный сок.

В случае с соленым физалисом используется рассол, в который добавляются специи и зелень, а затем дается время на брожение.

Особое внимание стоит уделить сладким заготовкам, таким как варенье из физалиса с добавлением имбиря или ванилина, а также цукаты и изюм, которые становятся незаменимыми лакомствами зимой. Эти блюда не только удивят гостей своим необычным вкусом, но и могут стать отличным дополнением к праздничному столу.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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