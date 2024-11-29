Как навсегда избавиться от тли этим по-настоящему народным средством

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — это маленький, но чрезвычайно опасный вредитель, который может сильно повредить растения, если вовремя не принять меры. Размножается она очень быстро, и, если не контролировать ситуацию, может за несколько дней обрушить всю свою армию на посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тля

Особенно уязвимы молодые фруктовые деревья и травы, которые начинают скручиваться, а листья покрываются липким налётом. Растения теряют свой привлекательный вид и могут даже погибнуть, если колонии тли не будут своевременно уничтожены.

Для борьбы с этим вредителем дачники часто используют различные методы, одним из которых является применение перекиси водорода. Простое, но эффективное средство: две столовые ложки перекиси водорода растворяются в 10 литрах воды.

Однако для усиления действия раствора и повышения его эффективности в борьбе с тлей, к нему добавляют водку. Пропорции остаются те же — две столовые ложки на тот же объём воды. Этот состав поможет избавиться от тли, не нанося вреда растениям.

Обработка растения таким раствором должна быть проведена как можно раньше, чтобы не дать тле шансов на размножение. Главное — следить за состоянием растений, вовремя реагировать на появление вредителя и использовать проверенные средства для защиты своих посадок.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

