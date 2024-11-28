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Как за сезон собрать 4 урожая редиса

2:17
Садоводство

Редис является близким родственником редьки, его корнеплод быстро растет и имеет яркую окраску. Это растение ценится не только за вкус, но и за свои полезные свойства. Он содержит витамины, минералы и микроэлементы, помогает очищать организм от шлаков и расщеплять жиры.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

Особенно полезен для людей с избыточной массой тела. Редис ценится в европейской кулинарии, и его историю связывают с путешественником Марко Поло, который привез его из Китая в Венецию, откуда он распространился по всему континенту.

Это растение — однолетнее, и оно отличается высокой скороспелостью. Оно идеально подходит для ранних весенних, летних и осенних урожаев. Однако его жизненный цикл короток, что отличает редис от других корнеплодов, таких как редька или дайкон, которые могут храниться долго.

Для успешного выращивания редиса необходимо соблюдать несколько условий. Семена начинают прорастать при температуре от +12 до +14 градусов, а активный рост начинается при +18…+20 градусах. Также важно помнить о качественном уходе: редису нужна рыхлая и слабокислая почва, поливы должны быть регулярными, но умеренными, иначе мякоть станет жесткой и пористой.

Очень важно избегать перегрева почвы и загущенных посадок, что может привести к преждевременному цветению растения.

Существует четыре срока посева редиса, каждый из которых требует внимательности и соблюдения определенной агротехники.

Оптимальные условия — это освещенная грядка, правильное посевное расстояние и использование защиты от морозов и вредителей. Урожай созревает через 18-25 дней после появления всходов, и важно поддерживать 10-12 часов света в день для оптимального роста.

Для выращивания редиса в разные сезоны применяют специальные агротехнические приемы, чтобы получить лучший урожай даже в жаркое лето. Важно соблюдать режим поливов и защиты от жары, а также использовать укрытия, такие как плёнка или нетканый материал.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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