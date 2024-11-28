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Советский секрет хранения чеснока, о котором все забыли

1:27
Садоводство

Чеснок — это одна из самых популярных пряностей, которая находит свое применение не только в приготовлении закусок, но и в более сложных блюдах. Для большинства опытных кулинаров чеснок является обязательным ингредиентом, который помогает сделать еду более ароматной и вкусной.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Поэтому многие дачники выбирают выращивать чеснок самостоятельно, так как этот сорт достаточно неприхотлив и не требует особого ухода, а выращенный своими руками продукт всегда будет качественным.

Однако сохранение чеснока на длительное время для многих является проблемой. Чтобы головки чеснока оставались свежими как можно дольше, существует несколько проверенных способов хранения. Один из них заключается в использовании песка.

Для этого нужно подготовить контейнер, в который насыпают хорошо просушенный песок. Он должен полностью покрывать дно емкости. Чеснок выкладывается на песок так, чтобы головки не соприкасались между собой.

После этого чеснок засыпается песком так, чтобы он был полностью скрыт, и снова выкладывается слой чеснока, который также засыпается песком. Емкость закрывается крышкой и помещается в прохладное место, например, в подвал или кладовку. Такой способ хранения позволяет сохранить чеснок свежим и ароматным на долгое время.

 

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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