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Секреты натурального облепихового масла, которые никому не расскажут

Садоводство

Облепиховое масло — это универсальное средство, которое используется как в косметологии, так и в медицине. Многие люди покупают его в аптеках, однако, зная несколько простых рецептов, его можно приготовить самостоятельно, если в саду растет куст облепихи.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Масло, получаемое из облепихи, ценится за свой богатый состав. В нем содержатся около 190 различных полезных веществ, включая витамины и минералы. Особенно полезны жирные кислоты, такие как омега-7 (пальмитолеиновая кислота), олеиновая и линолевая кислоты.

Омега-7 улучшает структуру кожи, волос и ногтей, а олеиновая кислота помогает снизить уровень холестерина и предотвратить атеросклероз. Витамины E и K усиливают действие масла, улучшая состояние сосудов, замедляя старение и ускоряя заживление ран.

Чтобы приготовить облепиховое масло в домашних условиях, необходимы зрелые ягоды, которые нужно тщательно подготовить: промыть, просушить и удалить поврежденные плоды. Существует несколько способов получения масла. Один из них — классический рецепт, где ягоды отжимаются, а полученный жмых заливается растительным маслом.

После недельного настаивания, продукт готов. Для более концентрированного масла можно повторить процесс несколько раз. Также существует метод холодного отжима, который требует заморозки ягод и более длительного настаивания.

Независимо от выбранного рецепта, масло следует хранить в темной таре в холодильнике при температуре не выше 10°С. Это поможет сохранить его полезные свойства на протяжении длительного времени.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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