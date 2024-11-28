Как исправить тонкие стенки у сладкого перца

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медленный рост перца и образование тонких стенок плодов могут быть вызваны несколькими факторами. Одной из главных причин является тип развития растения. Перец должен быть генеративным, а не вегетативным, то есть иметь сбалансированное развитие, которое способствует хорошему плодоношению.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Когда перец получает слишком много азота и органики, он начинает расти вегетативно. Это приводит к росту толстых стеблей, но слабых и тонких плодов.

Также стоит обратить внимание на условия в теплице. Если температура слишком высокая и колебания между днем и ночью минимальны, это может нарушить процесс обмена веществ в растении, что в свою очередь негативно влияет на его развитие. Растение начинает хуже усваивать питательные вещества, что замедляет его рост и ухудшает качество плодов.

Правильное питание перца играет важную роль в его развитии. На первых этапах вегетации важно обеспечить растение необходимыми питательными веществами: азотом, фосфором и кальцием. Азот способствует росту, а фосфор и кальций помогают растению развивать крепкие и здоровые плоды.

Также стоит учитывать, что перцы не любят чрезмерно жаркий, влажный или слишком сухой воздух. Поэтому для их нормального роста важно создать оптимальные климатические условия.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

