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Простое средство, чтобы очистить дорожку от сорняков за неделю

1:33
Садоводство

Когда на тротуарной плитке появляются сорняки, это выглядит неопрятно. Чистота и порядок на дорожке к дому важны, и поэтому необходимо принять меры по избавлению от нежелательной растительности.

Садовая дорожка
Фото: commons.wikimedia.org by Gisling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовая дорожка

Для этого достаточно использовать раствор, который легко приготовить в домашних условиях. Нужно смешать 10 литров воды с 1 килограммом аммиачной селитры. Чтобы увеличить эффективность, можно увеличить дозу до 1,5 килограмма на 10 литров воды.

Это решение поможет избавиться от сорняков всего за неделю. Однако стоит отметить, что корни растений при этом не погибнут, и чтобы результат был долговечным, потребуется повторить обработку.

Полное уничтожение сорняков возможно только с помощью гербицидов, которые можно найти в любом садовом магазине. Однако такие препараты требуют особой осторожности. Применение гербицидов нужно контролировать, чтобы не повредить другие растения на участке.

Важно помнить, что после использования гербицидов следует тщательно промыть опрыскиватель, иначе существует риск, что остатки химикатов могут повлиять на другие растения и вызвать их увядание.

Для успешной борьбы с сорняками необходимо соблюдать осторожность и использовать подходящие средства в соответствии с рекомендациями. Это обеспечит не только эффективное избавление от нежелательной растительности, но и сохранение здоровья других растений на участке.

 

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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