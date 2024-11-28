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Пошаговое руководство по посадке и уходу за садовой брусникой

1:45
Садоводство

Брусника садовая, несмотря на свое дикое происхождение, может быть успешно выращена на дачном участке, принося не только урожай, но и пользу для здоровья. Ее высокие вкусовые и целебные свойства, сочетаются с простотой в уходе и устойчивостью к климатическим условиям.

Брусника
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten
Брусника

Брусника — вечнозеленый кустарник высотой до 30 см, с темными блестящими листьями, которые сохраняют свою привлекательность даже зимой. Ягоды брусники, яркие и красные, обладают терпким кисло-сладким вкусом и могут зимовать под снегом, а весной осыпаться при малейшем прикосновении.

Садовые сорта брусники, выведенные селекционерами, имеют высокий потенциал урожайности — до 2 кг с квадратного метра. Уход за культурой заключается в соблюдении правильных условий посадки, выборе подходящей почвы и регулярном поливе. Брусника предпочитает кислые и хорошо дренированные почвы, умеренную влажность и солнечные места.

Существуют различные способы размножения брусники: семенами, черенками, корневищами и отводками. Семена требуют стратификации и прорастают при температуре около 4°C, а черенки дают хорошие результаты при укоренении в рыхлом кислом грунте.

Садовую бруснику можно высаживать как весной, так и осенью, при этом важным фактором является правильная подготовка почвы. Важно избегать переувлажнения и перекармливания растения, так как оно хорошо развивается на бедных почвах. Уход включает регулярный полив, мульчирование и поддержание оптимальной кислотности почвы.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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