Осенний уход, который спасет ваш персик зимой

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание персика требует тщательного подхода, поскольку это теплолюбивое растение чувствительно к изменениям температуры. Благодаря морозоустойчивым сортам, культивировать персики теперь возможно даже в регионах с холодным климатом. Основное внимание уделяется круглогодичному уходу, включающему обрезку, полив, подкормки и защиту от вредителей.

Фото: creativecommons.org by Hyunjung Kim is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Дерево персика

Весной выполняются основные мероприятия. Санитарная обрезка проводится при устойчивой температуре выше +5 °C, что позволяет выявить и удалить обмороженные или поврежденные ветви.

Прививка, проводимая в марте или апреле, способствует улучшению характеристик растения. Для защиты от болезней и вредителей деревья обрабатываются профилактическими средствами в разные фазы вегетации.

Полив должен быть умеренным и регулярным. Весной и летом он особенно важен для формирования завязей, но его прекращают за три недели до сбора урожая, чтобы сохранить вкусовые качества плодов.

Рыхление грунта улучшает аэрацию почвы, снижает риск заболеваний и способствует впитыванию воды. После увлажнения землю рыхлят, чтобы избежать испарения влаги. Подкормки организуются с учетом возраста и состояния дерева: весной добавляют азотные удобрения, летом — калийно-фосфорные, а осенью — органические вещества.

Осенью персик подготавливается к зиме. Важные этапы включают влагозарядный полив, мульчирование и укрытие деревьев. Молодые саженцы пригибаются к земле, взрослые экземпляры укутываются воздухопроницаемыми материалами.

В разных регионах уход за персиком имеет свои особенности. В Подмосковье важно выбрать ранние морозостойкие сорта, в Средней полосе применяются теплицы, а в Сибири деревья защищаются от экстремальных холодов специальными конструкциями. При грамотном уходе персик способен плодоносить даже в суровых условиях.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

