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Как повысить крахмалистость картофеля? Вот что нужно для подкормки клубней

1:16
Садоводство

Как повысить крахмалистость картофеля

Чтобы подкормить картофель для повышения крахмалистости, нужен фосфор. Для этого можно использовать любое фосфорное удобрение. Просто применяйте средство при посадке картофеля в открытый грунт.

Картофель
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0
Картофель

Расход удобрений должен составлять примерно 10 грамм на квадратный метр. 
Кроме того, если хранить собранный картофель в холоде, то уровень крахмала будет выше. И наоборот, если тепло, то меньше.

Что положить под картофель для богатого урожая

Чаще всего для удобрения картофеля используют чесночное удобрение. Для этого нужно развести чесночное пюре в 10 литрах воды и полить огород.  Купорос полезен и для клубней. Для подкормки нужно смешать 5 грамм медного купороса с 15 граммами борной кислоты и 1 граммом марганцовки. Затем разведите эту смесь в 10 литрах воды и опрыскайте клубни раствором из пульверизатора.

Кроме того, когда на кусте начинают расти клубни, важно использовать для подкормки минеральные удобрения с добавлением калия. Для этого нужно смешать 15 грамм двойного суперфосфата с 10 литрами воды.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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