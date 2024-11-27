Как повысить крахмалистость картофеля? Вот что нужно для подкормки клубней

Чтобы подкормить картофель для повышения крахмалистости, нужен фосфор. Для этого можно использовать любое фосфорное удобрение. Просто применяйте средство при посадке картофеля в открытый грунт.
Расход удобрений должен составлять примерно 10 грамм на квадратный метр.
Кроме того, если хранить собранный картофель в холоде, то уровень крахмала будет выше. И наоборот, если тепло, то меньше.
Чаще всего для удобрения картофеля используют чесночное удобрение. Для этого нужно развести чесночное пюре в 10 литрах воды и полить огород. Купорос полезен и для клубней. Для подкормки нужно смешать 5 грамм медного купороса с 15 граммами борной кислоты и 1 граммом марганцовки. Затем разведите эту смесь в 10 литрах воды и опрыскайте клубни раствором из пульверизатора.
Кроме того, когда на кусте начинают расти клубни, важно использовать для подкормки минеральные удобрения с добавлением калия. Для этого нужно смешать 15 грамм двойного суперфосфата с 10 литрами воды.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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