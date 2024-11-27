Листья чеснока желтеют по этим причинам, узнайте их

Листья чеснока могут желтеть по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за недостатка азота в почве. Это также может свидетельствовать о заморозках и низких температурах воздуха для растения.
Кроме того, чеснок часто начинает желтеть из-за недостаточного полива или из-за повышенной кислотности в почве. Еще могут быть чесночные болезни. Например, мучнистая роса, фузариоз, белая гниль. Листья также могут быть желтыми из-за вредителей — нематод, луковой мухи, трипсов.
Для устранения пожелтения листьев чеснока можно использовать медный купорос. Средство необходимо разводить строго по инструкции.
Если перья лука и чеснока не только светлеют, но и немного скручиваются, то растениям срочно нужно добавить калий.
Если вы редко поливаете чеснок и на улице жарко, поливайте растение чаще. Вы также можете проверить чеснок на наличие болезней или вредителей. Удалять их нужно специальными садовыми средствами.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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