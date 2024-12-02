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Как обновить клубнику и вернуть крупные плоды

Садоводство

С годами клубничные кусты часто начинают давать мелкие плоды, но исправить это можно, устранив несколько ключевых причин.

Во-первых, старение кустов — основная проблема. Наибольшая урожайность наблюдается на второй или третий год после посадки, поэтому регулярное обновление грядок крайне важно. Рекомендуется пересаживать клубнику каждые 4-5 лет, чтобы поддерживать стабильный размер ягод.

Во-вторых, на размер плодов сильно влияет недостаток влаги и питательных веществ. Клубника чувствительна к нехватке воды, поэтому регулярный полив — залог здорового урожая. Важную роль играет и подкормка: минеральные удобрения при посадке и во время формирования ягод помогают кустам оставаться сильными и плодоносными.

Наконец, вредители и болезни становятся ещё одной причиной измельчения ягод. Насекомые и грибковые инфекции могут ослабить кусты или вовсе привести их к гибели. Для борьбы с этими угрозами применяются фунгициды и инсектициды, а также профилактические меры: своевременный полив, подкормка и уход за растениями.

Следуя этим рекомендациям, можно вернуть клубничным грядкам прежнюю урожайность и снова наслаждаться крупными и сочными ягодами.

 

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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