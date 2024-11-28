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Как программисты спасли мир от несуществующего апокалипсиса

2:14
Садоводство

Конец XX века ознаменовался необычным явлением — глобальной паникой, вызванной приближением 1 января 2000 года. Причиной волнений стало предположение о массовых сбоях компьютерных систем из-за неверного учета даты. Это событие, известное как "проблема 2000 года", породило множество мифов, привело к огромным затратам и даже сформировало новые индустрии.

Программист пишет код
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM
Программист пишет код

Истоки проблемы лежали в решениях программистов 50-60-х годов, когда для экономии памяти в датах указывались только последние две цифры года. Такое ограничение распространялось на миллионы систем, включая банковские сети, авиацию, энергетику и военные объекты.

Опасения заключались в том, что при наступлении нового тысячелетия компьютеры начнут воспринимать 2000 год как 1900-й, что могло привести к неверным расчетам, сбоям оборудования и даже авариям.

Во второй половине 1990-х годов борьба с возможными последствиями стала приоритетом для государств и корпораций. США, Россия и ООН создавали центры для предотвращения катастроф, а компании тратили миллиарды долларов на обновление систем. Некоторые организации, такие как банки, дополнительно готовились к чрезвычайным ситуациям, запасая наличные средства.

На фоне всеобщего страха возникла целая индустрия, включавшая сотни стартапов, консалтинговые услуги и даже книги, описывающие сценарии апокалипсиса. Программисты, такие как Питер де Ягер, который первым обратил внимание на проблему, стали знаменитыми, зарабатывая миллионы на лекциях и консультациях.

Однако, несмотря на глобальные усилия, значительных сбоев не произошло. Многие считали, что это заслуга тщательной подготовки, а часть экспертов уверены, что паника была излишней. Так или иначе, "проблема 2000 года" остается символом того, как страх перед неизвестным может формировать целые рынки и трансформировать технологии.

 

Уточнения

Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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