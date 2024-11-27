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Почему ваш лук вымерзает? Простое решение для защиты

2:00
Садоводство

Лук под зиму высаживают многие садоводы, ориентируясь на собственные правила и методы. Однако есть универсальные этапы и рекомендации, которые упрощают процесс и повышают шансы на успешный урожай.

Лук
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук

Отбор посадочного материала

Для посадки лучше выбирать мелкие луковицы диаметром до 1 см. Они легче переносят морозы, что особенно важно при зимнем выращивании. Правило "чем меньше, тем лучше" в данном случае актуально.

Севооборот

Культура чувствительна к правильному выбору предшественников. Для лука идеальными предшественниками являются грядки, где в прошлом сезоне росли кабачки, огурцы, капуста, редис или свекла.

Сроки и технология посадки

Высаживать лук необходимо за 2-3 недели до промерзания грунта, чтобы он успел укорениться. Почву перед посадкой стоит удобрить органикой (компостом или перепревшим навозом) и минеральными добавками (калийными и фосфорными). Глубина посадки должна быть около 5-6 см, что обеспечит защиту луковиц от промерзания.

Для профилактики болезней рекомендуется обработать почву биопрепаратами. Пролив грядки раствором Алирина-Б, можно уменьшить риск грибковых заболеваний. После посадки луковицы дополнительно проливаются раствором Трихоцина, что сдерживает развитие патогенов и улучшает усвоение питательных веществ.

Идеальная посадка

Дренажный слой из песка на дне борозд способствует отводу лишней влаги. Мульчирование сохранит тепло, но весной мульчу нужно своевременно убрать, чтобы не повредить ростки. Уход за посевами включает регулярный полив, обработку почвы и соблюдение профилактических мер.

Соблюдение этих рекомендаций помогает получить крепкие растения и богатый урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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