Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декабрь традиционно ассоциируется с подготовкой к новогодним праздникам, но для садоводов это ещё и время важных дел, которые нельзя откладывать. Чтобы не упустить ничего важного, предлагаем "декабрьскую шпаргалку", включающую ключевые задачи в саду, хранилище и дома.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, CC BY 3.0 Сад, огород зимой

Дела в саду

Работа со снегом

Снег служит природным утеплителем, но требует внимания:

Сухой рыхлый снег : соберите с дорожек и накиньте на приствольные круги, грядки и кустарники.

: соберите с дорожек и накиньте на приствольные круги, грядки и кустарники. Мокрый снег : удалите от оснований стволов косточковых, чтобы избежать подопревания.

: удалите от оснований стволов косточковых, чтобы избежать подопревания. Оттепель : проветривайте зимние укрытия растений.

: проветривайте зимние укрытия растений. Снегопады: аккуратно стряхивайте снег с деревьев и теплиц, чтобы предотвратить поломку.

Защита от грызунов

Утопчите снег вокруг стволов, чтобы предотвратить доступ зайцев и мышей к деревьям и кустарникам.

Кормление птиц

Разместите кормушки и наполните их семечками, несолёным салом или измельчёнными орехами. Это не только спасёт птиц в морозы, но и поможет бороться с вредителями весной.

Работы в хранилище

Ревизия запасов

Осмотрите овощи, заготовки и посадочный материал. Уберите всё испорченное.

Загнившие клубни обработайте антисептиком (например, активированным углём) и подсушите.

Контроль микроклимата

Температура : от +1°С до +5°С.

: от +1°С до +5°С. Влажность: 85-95%. Используйте увлажнители или проветривание для регулировки.

Борьба с грызунами

Обнаружив следы погрызов, незамедлительно принимайте меры по устранению вредителей.

Особые условия для тыквы и батата

Для этих культур требуется отдельное помещение с температурой +12…+15°С и влажностью до 70%.

Садовый шопинг и выгонка

Покупка семян

Декабрь — время пополнить запасы семян, пока выбор максимален. Перед покупкой проведите ревизию, отложив старые для обязательного использования.

Приобретение черенков

Прививка деревьев помогает увеличить разнообразие плодов и повысить урожайность. Черенки для прививки лучше покупать заранее, пока они доступны.

Выращивание зелени

Используйте мини-парнички для выгонки лука и микрозелени. Это обеспечит свежую зелень к новогоднему столу.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.



