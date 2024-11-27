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Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать

2:33
Садоводство

Декабрь традиционно ассоциируется с подготовкой к новогодним праздникам, но для садоводов это ещё и время важных дел, которые нельзя откладывать. Чтобы не упустить ничего важного, предлагаем "декабрьскую шпаргалку", включающую ключевые задачи в саду, хранилище и дома.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, CC BY 3.0
Сад, огород зимой

Дела в саду

Работа со снегом

Снег служит природным утеплителем, но требует внимания:

  • Сухой рыхлый снег: соберите с дорожек и накиньте на приствольные круги, грядки и кустарники.
  • Мокрый снег: удалите от оснований стволов косточковых, чтобы избежать подопревания.
  • Оттепель: проветривайте зимние укрытия растений.
  • Снегопады: аккуратно стряхивайте снег с деревьев и теплиц, чтобы предотвратить поломку.

Защита от грызунов

Утопчите снег вокруг стволов, чтобы предотвратить доступ зайцев и мышей к деревьям и кустарникам.

Кормление птиц

Разместите кормушки и наполните их семечками, несолёным салом или измельчёнными орехами. Это не только спасёт птиц в морозы, но и поможет бороться с вредителями весной.

Работы в хранилище

Ревизия запасов

  • Осмотрите овощи, заготовки и посадочный материал. Уберите всё испорченное.
  • Загнившие клубни обработайте антисептиком (например, активированным углём) и подсушите.

Контроль микроклимата

  • Температура: от +1°С до +5°С.
  • Влажность: 85-95%. Используйте увлажнители или проветривание для регулировки.

Борьба с грызунами

Обнаружив следы погрызов, незамедлительно принимайте меры по устранению вредителей.

Особые условия для тыквы и батата

Для этих культур требуется отдельное помещение с температурой +12…+15°С и влажностью до 70%.

Садовый шопинг и выгонка

Покупка семян

Декабрь — время пополнить запасы семян, пока выбор максимален. Перед покупкой проведите ревизию, отложив старые для обязательного использования.

Приобретение черенков

Прививка деревьев помогает увеличить разнообразие плодов и повысить урожайность. Черенки для прививки лучше покупать заранее, пока они доступны.

Выращивание зелени

Используйте мини-парнички для выгонки лука и микрозелени. Это обеспечит свежую зелень к новогоднему столу.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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