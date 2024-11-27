Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать

Декабрь традиционно ассоциируется с подготовкой к новогодним праздникам, но для садоводов это ещё и время важных дел, которые нельзя откладывать. Чтобы не упустить ничего важного, предлагаем "декабрьскую шпаргалку", включающую ключевые задачи в саду, хранилище и дома.
Работа со снегом
Снег служит природным утеплителем, но требует внимания:
Защита от грызунов
Утопчите снег вокруг стволов, чтобы предотвратить доступ зайцев и мышей к деревьям и кустарникам.
Кормление птиц
Разместите кормушки и наполните их семечками, несолёным салом или измельчёнными орехами. Это не только спасёт птиц в морозы, но и поможет бороться с вредителями весной.
Ревизия запасов
Контроль микроклимата
Борьба с грызунами
Обнаружив следы погрызов, незамедлительно принимайте меры по устранению вредителей.
Особые условия для тыквы и батата
Для этих культур требуется отдельное помещение с температурой +12…+15°С и влажностью до 70%.
Покупка семян
Декабрь — время пополнить запасы семян, пока выбор максимален. Перед покупкой проведите ревизию, отложив старые для обязательного использования.
Приобретение черенков
Прививка деревьев помогает увеличить разнообразие плодов и повысить урожайность. Черенки для прививки лучше покупать заранее, пока они доступны.
Выращивание зелени
Используйте мини-парнички для выгонки лука и микрозелени. Это обеспечит свежую зелень к новогоднему столу.
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