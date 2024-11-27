Как совместить красоту и пользу в саду: лучшие декоративно-плодовые деревья

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с дилеммой: как разместить на участке одновременно плодовые деревья и декоративные растения, сохранив баланс между пользой и красотой. Решение кроется в выборе декоративно-плодовых культур — таких, которые не только украшают сад, но и дают урожай. Вот несколько вариантов для создания гармоничного пространства.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 4.0 Яблоня

Декоративно-плодовые яблони

Эти деревья привлекают внимание яркими цветами, необычными листьями и декоративными плодами.

Яблоня Недзвецкого: яркие пурпурные листья и фиолетово-красные плоды. Однако яблоки не слишком вкусны.

Сортосерия "Редлав": сорта "Калипсо", "Эра", "Цирцея", "Одиссо" известны своими малиновыми цветами и красномякотными яблоками. "Одиссо" выделяется сладкими зимними плодами.

"Кольхас" и "Байя Мариса": яблоки с насыщенной красной мякотью, красивые малиновые цветы, устойчивость к болезням и скороплодность.

Декоративно-плодовая алыча

Алыча сочетает в себе эффектный внешний вид и вкусные плоды:

"Алые Паруса": деревце с бордовыми побегами и розовыми цветками. Плоды — красно-малиновые, вкусные.

"Лама": сорт с багровыми листьями и крупными тёмно-красными плодами.

"Голливуд": крупное дерево с медно-багровыми листьями, сладкими малиновыми плодами.

Микровишни

Небольшие кустарники рода Слива, которые украсят любой участок:

Песчаная вишня: кусты с красноватыми побегами, осенью — ярко-оранжевые листья. Плоды — глянцево-чёрные с насыщенным ароматом.

Гибриды песчаной вишни: сорта "Омская ночка", "Самоцвет", "Опата" отличаются декоративностью и вкусными плодами.

Войлочная вишня

Эти компактные кустики радуют обильным цветением и необычными плодами.

Цветение: кусты покрываются розовыми цветочками, создавая эффект "розового облака".

Плодоношение: плоды яркие — от красных до почти чёрных. Сорт "Белая" выделяется жемчужными плодами.

Самоплодные сорта: "Детская", "Лето", "Сказка", "Царевна". Однако высадка нескольких сортов увеличивает урожайность.

Выбор декоративно-плодовых культур позволяет создать красивый и функциональный сад, в котором каждый уголок радует глаз и дарит урожай.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



