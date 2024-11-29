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Стоит ли удобрять грядки, если снег уже выпал

Садоводство

Случается, что огородники не успевают подготовить грядки к зиме вовремя. И когда внезапно выпадает снег, встает вопрос: стоит ли вносить удобрения в таких условиях?

Чёрно-белый пейзаж
Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрно-белый пейзаж

Почему это не всегда имеет смысл

Опытные дачники считают, что удобрять грядки после обильных снегопадов часто нецелесообразно, особенно если речь идет о минеральных добавках. Причина проста: полезные вещества могут быть смыты талыми водами, и ваши усилия окажутся напрасными.

Когда удобрения все же оправданы

Если грунт промерз, а снег еще не выпал в большом количестве, удобрения можно внести в заранее подготовленные борозды. Весной, с талой водой, питательные вещества достигнут корней растений.

Органические добавки

Популярные органические удобрения, такие как зола или измельченная яичная скорлупа, можно распределить по поверхности грядок до снегопадов.

  • Перекапывать или заделывать их в почву необязательно.
  • Достаточно оставить их под слоем снега: талая вода доставит питательные вещества в нужное место.

Правильно выбранное время и способ внесения удобрений помогут подготовить грядки к новому сезону, даже если зима застала вас врасплох.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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