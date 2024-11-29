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Это средство оживит даже "сонный" спатифиллум

1:22
Садоводство

Начинающие цветоводы часто радуются даже одному стойкому цветоносу на спатифиллуме. Однако с помощью простой и натуральной подкормки можно пробудить растение, ускорить его рост и добиться пышного цветения.

Спатифиллум
Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спатифиллум

Как приготовить эффективную подкормку для спатифиллума

Бывалые цветоводы используют проверенный рецепт:

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка сухого чеснока,
  • 1 стакан горячей воды (около 50 °C).

Приготовление:

  • Залейте чеснок горячей водой.
  • Дайте настояться 40 минут.
  • Разбавьте настой отстоявшейся водой комнатной температуры до 1 литра.

Для усиления эффекта можно добавить 2 измельченные таблетки "Мумие".

Как применять подкормку

Готовое удобрение используют для полива растения под корень. На один цветок потребуется около 3 столовых ложек раствора.

  • Частота: раз в две недели.
  • Курс: 3-4 подкормки.

Как действует подкормка

Это средство работает как стимулятор роста и цветения. Оно укрепляет корни, ускоряет развитие растения, борется с вредителями и снабжает цветок важными питательными веществами.

С такой поддержкой ваш спатифиллум преобразится, порадует ярким ростом и обильным цветением.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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