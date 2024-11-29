Это средство оживит даже "сонный" спатифиллум

Начинающие цветоводы часто радуются даже одному стойкому цветоносу на спатифиллуме. Однако с помощью простой и натуральной подкормки можно пробудить растение, ускорить его рост и добиться пышного цветения.
Бывалые цветоводы используют проверенный рецепт:
Ингредиенты:
Приготовление:
Для усиления эффекта можно добавить 2 измельченные таблетки "Мумие".
Готовое удобрение используют для полива растения под корень. На один цветок потребуется около 3 столовых ложек раствора.
Это средство работает как стимулятор роста и цветения. Оно укрепляет корни, ускоряет развитие растения, борется с вредителями и снабжает цветок важными питательными веществами.
С такой поддержкой ваш спатифиллум преобразится, порадует ярким ростом и обильным цветением.
Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.
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