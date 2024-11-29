Промораживание грунта в теплице: работает ли этот популярный совет

Совет открыть теплицу на зиму для промораживания почвы часто встречается в интернете. Однако специалисты уверены: такая мера не обязательна.
Почему не нужно оставлять теплицу открытой зимой
С наступлением холодов температура в закрытом и открытом грунте становится практически одинаковой. Это означает, что промораживание почвы происходит независимо от того, держите вы теплицу открытой или нет.
Решение также зависит от региона:
При этом важно помнить о проветривании. Для полностью герметичных теплиц это необходимо, чтобы избежать избыточной влажности и предотвратить развитие плесени или болезней.
Закрытая теплица может оставаться такой всю зиму — это не повлияет на качество почвы или будущий урожай.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
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