Промораживание грунта в теплице: работает ли этот популярный совет

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совет открыть теплицу на зиму для промораживания почвы часто встречается в интернете. Однако специалисты уверены: такая мера не обязательна.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

Почему не нужно оставлять теплицу открытой зимой

С наступлением холодов температура в закрытом и открытом грунте становится практически одинаковой. Это означает, что промораживание почвы происходит независимо от того, держите вы теплицу открытой или нет.

Решение также зависит от региона:

В холодных и продолжительных зимах земля в парнике промерзает естественным образом.

В теплых зимах, даже при открытых дверях, грунт, скорее всего, останется непромерзшим.

При этом важно помнить о проветривании. Для полностью герметичных теплиц это необходимо, чтобы избежать избыточной влажности и предотвратить развитие плесени или болезней.

Закрытая теплица может оставаться такой всю зиму — это не повлияет на качество почвы или будущий урожай.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

