Главное правило дачника: как улучшить почву перед зимними холодами

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Богатый урожай — это не подарок природы, а результат кропотливой работы дачника. Осень — время заботы о почве, и именно сейчас стоит заняться внесением удобрений. Это поможет восстановить плодородие земли и улучшить ее структуру.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Органические удобрения

Одним из лучших вариантов для осеннего внесения считается навоз. На каждый квадратный метр потребуется около 6 килограммов. Весной достаточно будет перекопать почву, и она станет рыхлой и питательной для посадки рассады.

Кроме того, осенью можно использовать:

торф,

перегной,

компост,

куриный помет.

Эти добавки помогают улучшить структуру почвы и насыщают ее органикой.

Минеральные удобрения

Осенний ассортимент минеральных добавок широк. Вы можете внести:

сульфат аммония, калия или аммония-натрия,

хлористый аммоний или калий,

суперфосфат.

Важно помнить, что некоторые из этих удобрений могут повысить кислотность почвы. Поэтому для поддержания оптимального уровня pH рекомендуется одновременно использовать добавки, нейтрализующие кислотность.

Заботясь о почве осенью, вы закладываете основу для богатого урожая в следующем году.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

