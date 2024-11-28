Главное правило дачника: как улучшить почву перед зимними холодами

Богатый урожай — это не подарок природы, а результат кропотливой работы дачника. Осень — время заботы о почве, и именно сейчас стоит заняться внесением удобрений. Это поможет восстановить плодородие земли и улучшить ее структуру.
Органические удобрения
Одним из лучших вариантов для осеннего внесения считается навоз. На каждый квадратный метр потребуется около 6 килограммов. Весной достаточно будет перекопать почву, и она станет рыхлой и питательной для посадки рассады.
Кроме того, осенью можно использовать:
Эти добавки помогают улучшить структуру почвы и насыщают ее органикой.
Минеральные удобрения
Осенний ассортимент минеральных добавок широк. Вы можете внести:
Важно помнить, что некоторые из этих удобрений могут повысить кислотность почвы. Поэтому для поддержания оптимального уровня pH рекомендуется одновременно использовать добавки, нейтрализующие кислотность.
Заботясь о почве осенью, вы закладываете основу для богатого урожая в следующем году.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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