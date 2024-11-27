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Урожай на высшем уровне: 6 самых вкусных и неприхотливых томатов

2:41
Садоводство

Выращивание томатов становится всё более популярным благодаря новым гибридным сортам, которые не только радуют вкусом и урожайностью, но и отличаются устойчивостью к болезням и простотой ухода. Представляем подборку новых гибридов, которые удивляют своими уникальными характеристиками.

Томаты
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Томаты

"Золото скифов F1"

Яркие оранжевые плоды весом от 200 г, богатые каротином и другими полезными веществами. Кусты высотой до 2 м, требуют формирования в один ствол. Подходят для теплиц и открытого грунта. Томаты имеют гладкую кожицу, сладкий вкус без кислинки, что делает их идеальными для салатов, соусов и переработки.

"Золотой поток F1"

Маленькие золотисто-жёлтые плоды (40-50 г), устойчивые к повреждениям и растрескиванию. Подходят для цельноплодного консервирования. Гибрид средней спелости, плоды формируются плотными кистями по 9-13 штук. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к кладоспориозу.

"Чёрный дракон F1"

Раннеспелый черри-гибрид с необычным цветом — от тёмно-фиолетового до красно-коричневого. Плоды весом 27-30 г собраны в компактные кисти. Подходят для свежих блюд, консервирования и вяления. Кусты компактные, устойчивы к перепадам температур.

"Розовый рай F1"

Крупные плоды нежно-розового цвета весом до 200 г. Гибрид устойчив к колебаниям температур и болезням. Подходит для теплиц и открытого грунта. Идеален для салатов, благодаря сахаристому вкусу с лёгкой кислинкой.

"Лунный фонтан F1"

Жёлтые коктейльные плоды массой 15-20 г, собранные в длинные кисти по 15-30 штук. Раннеспелый гибрид с высокой устойчивостью к заболеваниям. Плоды сладкие с фруктовым привкусом, подходят для свежего потребления и консервирования.

"Сладкая встреча"

Миниатюрные ярко-розовые черри весом 15-20 г. Ранний срок созревания (95-100 дней), кусты детерминантного типа высотой около 1 м. Отличается выраженной сахаристостью, универсален в использовании — от салатов до консервирования.

Эти гибриды не только подарят вам вкусные и красивые томаты, но и позволят наслаждаться их урожайностью даже в сложных условиях выращивания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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