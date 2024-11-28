Как правильно подготовить яблони к морозам и избежать весенних проблем

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы еще не успели побелить яблони, не откладывайте это на потом — сейчас идеальное время.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0 Яблоня "Белый налив"

Что нужно сделать с яблонями перед зимой

Подготовка сада к холодам — залог здоровья деревьев и богатого урожая в следующем сезоне. Вот основные шаги:

Влагозарядный полив

Поздней осенью, особенно если она выдалась сухой, необходимо обильно полить яблони и другие плодовые деревья. Это поможет растениям накопить влагу, необходимую для успешной зимовки.

Поздней осенью, особенно если она выдалась сухой, необходимо обильно полить яблони и другие плодовые деревья. Это поможет растениям накопить влагу, необходимую для успешной зимовки. Сбор падалицы и остатков урожая

Не забудьте убрать опавшие плоды и оставшийся урожай с деревьев. Это снизит риск появления болезней и вредителей.

Не забудьте убрать опавшие плоды и оставшийся урожай с деревьев. Это снизит риск появления болезней и вредителей. Побелка и защита стволов

После уборки дерева самое время побелить их стволы. Это защитит от солнечных ожогов, трещин и насекомых. Для дополнительной защиты от грызунов стволы можно обмотать укрывным материалом.

После уборки дерева самое время побелить их стволы. Это защитит от солнечных ожогов, трещин и насекомых. Для дополнительной защиты от грызунов стволы можно обмотать укрывным материалом. Мульчирование приствольных кругов

Завершающий этап — укрытие почвы вокруг деревьев. В качестве мульчи отлично подойдут перегной или торф, которые помогут сохранить тепло и влагу в корневой зоне.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите яблоням комфортную зимовку и здоровое начало следующего сезона.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

