Удивительный секрет огородников: зачем добавлять крупу в полив

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники продолжают удивлять креативными способами повышения урожайности на своих участках. Один из необычных методов — добавление крупы в воду для влагозарядного полива.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Все знают, что такой полив помогает напитать почву влагой, но мало кто догадывается, что добавление крупы даёт ещё больше пользы. Огородники, использующие этот метод, утверждают, что зерно не только насыщает землю влагой, но и обогащает её полезными веществами.

Какие крупы подходят?

Чаще всего для таких целей используют пшено или перловку, иногда советуют овсянку. Крупы, перегнивая к весне, улучшают структуру почвы и обогащают её питательными элементами.

Как применять?

Возьмите 100–150 граммов крупы на 10 литров воды и дайте настояться, чтобы зерно разбухло и пропиталось влагой.

Полив нужно проводить по подмерзшей почве, но до выпадения снега. Это особенно важно для грядок с овощами (например, корнеплодами) и ягодами (клубникой).

После полива землю необходимо замульчировать, чтобы сохранить влагу.

Применяя этот способ, вы защитите почву от пересыхания и значительно повысите урожайность в следующем сезоне.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.

