Удивительный секрет огородников: зачем добавлять крупу в полив

Дачники продолжают удивлять креативными способами повышения урожайности на своих участках. Один из необычных методов — добавление крупы в воду для влагозарядного полива.
Все знают, что такой полив помогает напитать почву влагой, но мало кто догадывается, что добавление крупы даёт ещё больше пользы. Огородники, использующие этот метод, утверждают, что зерно не только насыщает землю влагой, но и обогащает её полезными веществами.
Какие крупы подходят?
Чаще всего для таких целей используют пшено или перловку, иногда советуют овсянку. Крупы, перегнивая к весне, улучшают структуру почвы и обогащают её питательными элементами.
Как применять?
Применяя этот способ, вы защитите почву от пересыхания и значительно повысите урожайность в следующем сезоне.
Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.
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