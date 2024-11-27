Как остановить разрастание малины: секреты опытных садоводов

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых популярных садовых культур благодаря своим вкусным и полезным плодам. Но у этого растения есть и значительный недостаток: оно склонно к быстрому разрастанию, что может привести к вытеснению других культур на участке.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM Малина

Как же справиться с этой проблемой и не дать малине занять слишком много места? Ответ прост: достаточно подобрать правильных соседей для этой культуры. Есть два особенно эффективных варианта — щавель и фасоль.

Щавель

Щавель отлично конкурирует с малиной за влагу и питательные вещества, что позволяет сдерживать её рост. Однако для достижения желаемого эффекта важно, чтобы ширина посадок щавеля составляла не менее 50 сантиметров. Не забывайте регулярно ухаживать за ним: пропалывайте, срезайте цветоносы и следите, чтобы щавель сам не стал слишком активно распространяться.

Фасоль

Корни фасоли обогащают почву азотом благодаря микроорганизмам, которые там живут. Этот элемент снижает риск чрезмерного разрастания малины, помогая поддерживать баланс на участке.

Подобрав таких «соседей» для малины, вы сможете сохранить гармонию в своём саду и насладиться богатым урожаем, не беспокоясь о том, что эта культура займёт всё пространство.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

