Суперфуд у вас дома: 13 видов микрозелени, которые легко вырастить

Микрозелень — это настоящий суперфуд, богатый витаминами и минералами. Маленькие проростки часто содержат больше питательных веществ, чем взрослые растения, что делает их незаменимой частью здорового рациона. Выбор микрозелени для выращивания дома огромен — более 100 видов. Рассмотрим наиболее популярные и полезные из них.
Редис
Обладает мягким пряным вкусом, содержит витамины A, B, C, E, K, калий, магний и другие микроэлементы. Прорастает за 4 дня, готов к сбору через 8-12 дней.
Подсолнечник
Богат витаминами B, D, E, содержит лютеин, кальций и железо. Улучшает гормональный баланс, снижает холестерин. Замачивание семян на 8-24 часа ускоряет прорастание. Урожай собирают через 7-10 дней.
Свекла
Содержит клетчатку, антиоксиданты и витамины, помогает снижать давление и выводить токсины. Семена замачивают на 4-8 часов. Полное развитие занимает 11 дней.
Клевер
Хрустящая микрозелень с ореховым вкусом. Богата витаминами и белком, полезна для здоровья сердца. Прорастает за 4 дня, готова к сбору через 8-12 дней.
Брокколи
Содержит сульфорафан, витамины A, C, K, помогает в профилактике рака. Семена прорастают за 4 дня, урожай собирают на 7-9 день.
Капуста Кале
Имеет мягкий вкус, содержит витамины A, C, K1 и антиоксиданты. Готова через 9-10 дней.
Кинза
Богата кальцием, железом, антиоксидантами. Семена замачивают на 4-8 часов. Урожай собирают через 17-20 дней.
Руккола
Горьковато-перечная микрозелень, богата медью, витаминами A, C, K. Прорастает за 5 дней, готова через 10-14 дней.
Чиа
Поддерживает пищеварение, снижает риск диабета. Семена не замачивают. Урожай готов через 8-12 дней.
Базилик
Содержит полифенолы, витамин K, помогает пищеварению. Прорастает за 5 дней, собирают через 12-16 дней.
Люцерна
Мягкий ореховый вкус, витамины C, K, антиоксиданты. Урожай через 10-15 дней.
Амарант
Цветная микрозелень с витаминами A, C, E, клетчаткой. Готова через 14-18 дней.
Гречиха
Слегка горьковатая микрозелень с белком, кальцием, магнием. Прорастает за 4 дня, готова через 8-14 дней.
Каждый вид микрозелени обладает уникальным вкусом и полезными свойствами, позволяя не только разнообразить рацион, но и укрепить здоровье.
Микрозелень - молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.
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