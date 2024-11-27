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Суперфуд у вас дома: 13 видов микрозелени, которые легко вырастить

3:06
Садоводство

Микрозелень — это настоящий суперфуд, богатый витаминами и минералами. Маленькие проростки часто содержат больше питательных веществ, чем взрослые растения, что делает их незаменимой частью здорового рациона. Выбор микрозелени для выращивания дома огромен — более 100 видов. Рассмотрим наиболее популярные и полезные из них.

Рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0
Рассада

Редис

Обладает мягким пряным вкусом, содержит витамины A, B, C, E, K, калий, магний и другие микроэлементы. Прорастает за 4 дня, готов к сбору через 8-12 дней.

Подсолнечник

Богат витаминами B, D, E, содержит лютеин, кальций и железо. Улучшает гормональный баланс, снижает холестерин. Замачивание семян на 8-24 часа ускоряет прорастание. Урожай собирают через 7-10 дней.

Свекла

Содержит клетчатку, антиоксиданты и витамины, помогает снижать давление и выводить токсины. Семена замачивают на 4-8 часов. Полное развитие занимает 11 дней.

Клевер

Хрустящая микрозелень с ореховым вкусом. Богата витаминами и белком, полезна для здоровья сердца. Прорастает за 4 дня, готова к сбору через 8-12 дней.

Брокколи

Содержит сульфорафан, витамины A, C, K, помогает в профилактике рака. Семена прорастают за 4 дня, урожай собирают на 7-9 день.

Капуста Кале

Имеет мягкий вкус, содержит витамины A, C, K1 и антиоксиданты. Готова через 9-10 дней.

Кинза

Богата кальцием, железом, антиоксидантами. Семена замачивают на 4-8 часов. Урожай собирают через 17-20 дней.

Руккола

Горьковато-перечная микрозелень, богата медью, витаминами A, C, K. Прорастает за 5 дней, готова через 10-14 дней.

Чиа

Поддерживает пищеварение, снижает риск диабета. Семена не замачивают. Урожай готов через 8-12 дней.

Базилик

Содержит полифенолы, витамин K, помогает пищеварению. Прорастает за 5 дней, собирают через 12-16 дней.

Люцерна

Мягкий ореховый вкус, витамины C, K, антиоксиданты. Урожай через 10-15 дней.

Амарант

Цветная микрозелень с витаминами A, C, E, клетчаткой. Готова через 14-18 дней.

Гречиха

Слегка горьковатая микрозелень с белком, кальцием, магнием. Прорастает за 4 дня, готова через 8-14 дней.

Каждый вид микрозелени обладает уникальным вкусом и полезными свойствами, позволяя не только разнообразить рацион, но и укрепить здоровье.

Уточнения

Микрозелень - молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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