Идеальный компостер: три способа сделать ваш сад цветущим без затрат

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание компостера — это не только эффективный способ переработки органических отходов, но и возможность получить натуральное удобрение, улучшающее состояние растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, PDM Компост

Компостирование — это процесс, который можно организовать разными методами: от простой кучи до продвинутых систем с использованием червей. Рассмотрим три наиболее популярных способа.

Компостная куча

Самый доступный метод, требующий минимум затрат. На участке выбирается место с голой землей, куда выкладывают слой веток и соломы. Сюда постепенно добавляют кухонные и садовые отходы, чередуя их с сухими материалами (листья, зола).

Для ускорения процесса рекомендуется добавлять азотосодержащие вещества, например, навоз. Кучу накрывают материалом для поддержания влажности и переворачивают раз в две недели.

Компостер из подручных материалов

Компостеры бывают пластиковыми и деревянными. Пластиковый контейнер — простой и удобный вариант. В дне и стенках просверливаются отверстия для вентиляции, на дно укладывается слой веток и картона, далее отходы чередуются слоями. Компост готовится около шести месяцев.

Деревянный компостер выглядит эстетичнее. Его можно сделать из старых досок или поддонов. Основное условие — использование термообработанной древесины для безопасности. Сборка занимает немного времени, а срок службы такого компостера — до 10 лет.

Вермикомпостер (с червями)

Отличный вариант для маленьких пространств, который можно разместить даже в квартире. Пластиковый контейнер заполняют увлажненной подстилкой (газеты, листья), затем добавляют специальных компостных червей и начинают кормить их овощными отходами.

Черви перерабатывают органику в высококачественное удобрение за несколько месяцев. Контейнер нужно держать в тени, регулярно проветривать и защищать от перепадов температур.

Ускорение процесса

Компостирование можно сделать быстрее, добавляя специальные микроорганизмы, перемешивая кучу и следя за балансом влажности. Полезно чередовать влажные и сухие отходы, а также периодически вносить богатые азотом добавки.

Компостер — это простой способ уменьшить отходы и одновременно получить качественное удобрение, которое принесет пользу вашему саду.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

