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Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери

1:51
Садоводство

Зимой, помимо радости от праздников и зимних развлечений, приходится сталкиваться с неудобствами, такими как гололед, занесенные снегом дороги и замерзшие замки. Одной из распространенных проблем становится невозможность открыть дверь на даче или в загородном доме. Рассмотрены пять основных причин этой проблемы и способы их решения.

Зима
Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0
Зима

Замерзший замок

Из-за перепадов температуры и влажности в замке образуется лед, мешающий механизму. Чтобы его открыть, можно нагреть ключ (зажигалкой, дыханием или теплом рук) или использовать средства, такие как антифриз, WD-40, спиртосодержащие жидкости или автомобильный фен.

Ржавчина в механизме

Даже при плюсовой температуре замок может заржаветь. В таких случаях помогает WD-40 или графитовый порошок, который можно заменить натертым грифелем карандаша.

Разбухшая дверь

Деревянная дверь может увеличиться в размерах от влаги. Чтобы открыть ее, применяют клинья, топор или другие инструменты, осторожно увеличивая зазор между дверным полотном и коробкой.

Приставшая металлическая дверь

Металлические двери иногда примерзают к коробке из-за конденсата и осадков. Решить проблему помогают WD-40, горячая вода, автофен или спиртосодержащие жидкости.

Перекошенная дверная коробка

Деформация дверной коробки может заблокировать замок. Проблему решают корректировкой металлической планки на коробке или увеличением отверстия для язычка замка.

Каждый из методов требует аккуратности и учета особенностей ситуации. Важно заранее подготовить двери к зиме, чтобы избежать подобных неудобств.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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